Trump sichert Polen weitere US-Truppenpräsenz zu, erwägt Abzug aus anderen Ländern

Write: 2025-09-04 15:00:10Update: 2025-09-04 17:30:37

Photo : YONHAP News

Die USA wollen laut Präsident Donald Trump ihre Truppen in Polen weder abziehen noch reduzieren, erwägen eine solche Maßnahme aber für andere Länder. 

Entsprechendes äußerte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Gespräch mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. 

Die Frage, ob die US-Truppen in Polen verbleiben würden, bejahte Trump. Wenn Polen wolle, würden die USA auch mehr Soldaten stationieren, sagte er weiter. 

Polen sei eines von zwei Ländern, die als NATO-Mitglied mehr gezahlt hätten, als sie müssten. Dies sei eine sehr gute Sache gewesen, hieß es. 

Die USA hätten nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen. In Bezug auf andere Länder denke man jedoch darüber nach, so Trump weiter. 

Er hatte beim Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung am 25. August die Frage, ob er einen Abbau der US-Truppen in Korea erwäge, nicht konkret beantwortet. Darüber wolle er nicht sprechen, da beide Länder Freunde seien, sagte er lediglich. 

In dem Gespräch hatte Trump das Eigentumsrecht an Grundstücken in Südkorea gefordert, auf denen sich US-Militärbasen befinden.
