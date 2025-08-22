Politik Russland verurteilt südkoreanisch-US-amerikanische Militärübung

Russland hat die im August abgehaltene gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) kritisiert.



Laut der Nachrichtenagentur Ria Novosti übte die Sprecherin des Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Donnerstag Kritik. Zehntausende Soldaten hätten an der Übung teilgenommen und F-35-Kampfjets und andere militärische Angriffsgeräte der US-Armee seien mobilisiert worden. Entgegen der offiziellen Position der Organisatoren könne die Übung kaum als defensiv bezeichnet werden.



Sie behauptete außerdem, dass die Übung einen multilateralen Charakter angenommen habe, da auch andere Verbündete der USA, darunter Großbritannien, und das UN-Kommando daran teilgenommen hätten.



Dieser Schritt stehe in krassem Widerspruch zur erklärten Absicht der USA und Südkoreas, militärische und politische Spannungen abzubauen. Damit würden auch die Äußerungen der Vertreter beider Länder geleugnet, dass sie einen Dialog mit Nordkorea anstreben und dessen Staatssystem respektieren würden, hieß es weiter.



Die Übung betrachte man als weitere Provokation, so die Sprecherin weiter.