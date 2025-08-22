Politik Umfrage: Zustimmung zu Präsident Lee auf 62 Prozent gestiegen

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Lee Jae Myung ist wieder über die 60-Prozent-Marke gestiegen.



Das ergab die National Barometer Survey (NBS), eine regelmäßige gemeinsame Umfrage von vier Meinungsforschungsinstituten, darunter Embrain Public. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch landesweit 1.005 Menschen ab 18 Jahren.



Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 62 Prozent der Befragten Lees Amtsführung positiv. Dies sind fünf Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage vor zwei Wochen.



28 Prozent, damit fünf Prozentpunkte weniger, sprachen von einer schlechten Arbeit.



Nach einzelnen Bereichen betrachtet, bewerteten 66 Prozent die Sozialpolitik der Regierung positiv. Bei der Außenpolitik erreichte der entsprechende Anteil 62 Prozent, bei der Wirtschaftspolitik 53 Prozent. Mit der Nordkorea-Politik waren 52 Prozent zufrieden, mit der Immobilienpolitik 50 Prozent.



Unter den Parteien verbesserte sich die regierende Demokratische Partei um drei Prozentpunkte auf 43 Prozent. Die führende Oppositionspartei Macht des Volks gewann einen Prozentpunkt auf 20 Prozent hinzu.



Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.