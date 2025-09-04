Kospi legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi gewann 0,52 Prozent auf 3.200,83 Zähler.Schwächer als erwartete Arbeitsmarktdaten in den USA hätten bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Zinssenkung im kommenden Monat genährt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Angesichts Sorgen über einen trägen Arbeitsmarkt sähen Investoren eine 99-prozentige Chance, dass die Fed die Zinsen senkt, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap.