Erster Gipfel seit sechs Jahren: Nordkorea und China unterstreichen gute Beziehungen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sind zu ihrem ersten Gipfelgespräch seit etwa sechs Jahren zusammengekommen.Bei dem Treffen in der Großen Halle des Volkes in Peking am Donnerstag hätten sie die guten bilateralen Beziehungen unterstrichen, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.Peking messe der traditionellen Freundschaft mit Nordkorea große Bedeutung bei. Beide Länder seien gute Nachbarn, er sei zur Festigung und Entwicklung der Beziehungen gewillt, habe Xi gesagt.Kim habe gesagt, dass das Gefühl der Freundschaft zwischen beiden Ländern ungeachtet einer Veränderung der internationalen Lage gleich bleibe.Auch habe er die "faire Haltung" Chinas zu Fragen betreffend die koreanische Halbinsel gelobt. Er hoffe, dass beide Regierungen sich auf multilateraler Ebene, wie beispielsweise bei den Vereinten Nationen, enger abstimmen und gemeinsame sowie fundamentale Interessen schützen könnten.Xi habe erläutert, dass China in Korea-Fragen stets objektiv und fair geblieben sei. Die Koordinierung mit Nordkorea werde verstärkt, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu schützen.Chinas Staatsoberhaupt regte laut dem Bericht außerdem zu einer engeren strategischen Kooperation und Wahrung gemeinsamer Interessen in internationalen und regionalen Fragen an.