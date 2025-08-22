Putin schickt vor Nordkoreas Gründungstag Glückwunschbotschaft an Kim

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Glückwunschbotschaft an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geschickt. Dies erfolgte nur einen Tag nach ihrem Spitzentreffen in Peking.Die Botschaft schickte Putin am Donnerstag vor dem 77. Jahrestag der Gründung Nordkoreas am 9. September, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete.Putin redete darin Kim mit „enger Freund und geehrter Genosse“ an. Vor 77 Jahren habe sein Land als Erster den neuen koreanischen Staat anerkannt. Seitdem hätten die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang alle Schwierigkeiten in den jeweiligen Zeiten ehrenvoll überwunden.Putin würdigte auch den Einsatz nordkoreanischer Truppen im Krieg gegen die Ukraine. Die heldenhafte Teilnahme von Kims Kampftruppen an der Befreiung des Gebiets der Oblast Kursk von den Invasoren sei ein klares Symbol der Freundschaft und der gegenseitigen Hilfe Russlands und Nordkoreas.Er sei davon überzeugt, dass er und Kim auch künftig mit gemeinsamen Bemühungen die umfassende strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern festigen würden, betonte Putin weiter.