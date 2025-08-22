Zum Menü Zum Inhalt

Innerkoreanisches

Nordkorea: Kims China-Besuch demonstrierte unveränderliche Freundschaft

Write: 2025-09-05 10:02:53Update: 2025-09-05 11:17:59

Nordkorea: Kims China-Besuch demonstrierte unveränderliche Freundschaft

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat dem China-Besuch von Machthaber Kim Jong-un anlässlich der Militärparade zum Siegestag große Bedeutung beigemessen. 

Aus diesem historischen Anlass sei die Unveränderlichkeit und Unbesiegbarkeit der Freundschaft zwischen Nordkorea und China demonstriert worden, lautet eine am Freitag veröffentlichte Einschätzung der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA. 

Sie berichtete, dass Kim und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Vortag in der Großen Halle des Volkes in Peking zu einem Gipfelgespräch zusammengetroffen seien. 

Dem Bericht zufolge versicherte Kim Xi, dass das Gefühl der Freundschaft zwischen Nordkorea und China unverändert bleibe, ganz gleich wie sich die internationale Lage entwickele. Es sei der feste und unerschütterliche Wille der Arbeiterpartei und der nordkoreanischen Regierung, die Beziehungen mit China kontinuierlich zu vertiefen und weiterzuentwickeln. 

Xi sagte laut KCNA, dass China und Nordkorea ein gemeinsames Schicksal teilten und dass sie gute Nachbarn, Freunde und Kameraden seien. Die Partei und die Regierung Chinas legten äußerst großen Wert auf die traditionelle Freundschaft zwischen beiden Ländern. Sie seien gewillt, die bilateralen Beziehungen in großartiger Weise zu schützen, zu festigen und weiterzuentwickeln. 

Diese Position werde ungeachtet eventueller Veränderungen der internationalen Lage gleich bleiben, sagte er laut dem Bericht weiter.
