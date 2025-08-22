US-Autozölle für Japan auf 15 Prozent gesenkt – früher als für Südkorea

Die US-Regierung hat die Zölle auf japanische Autos auf 15 Prozent gesenkt.
Nach Angaben des Weißen Hauses unterzeichnete Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) ein Dekret zur Umsetzung des Handelsabkommens mit Tokio.
Damit könnte es auf dem US-Markt vorübergehend zu einer unterschiedlichen Verzollung japanischer und koreanischer Fahrzeuge kommen. Zwar hatte auch Südkorea mit Washington einen Zollsatz von 15 Prozent ausgehandelt, doch die administrative Anordnung für Seoul steht noch aus.
Das Dekret für Tokio sieht ausdrücklich vor, die bisher auf japanische Autos und Autoteile erhobenen 25 Prozent auf 15 Prozent zu senken. Nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo könnte der neue Satz bereits in der kommenden Woche in Kraft treten.
Ende Juli wurde vereinbart, dass der US-Einfuhrzoll auf südkoreanische Autos von 25 auf 15 Prozent gesenkt wird. Im Gegenzug sagte Seoul Investitionen von 350 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten sowie Energieimporte im Wert von 100 Milliarden Dollar zu.