Parlamentspräsident Woo trifft chinesischen Amtskollegen Zhao Leji

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Parlamentspräsident Woo Won-shik ist mit dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses (NVK) Zhao Leji zusammengekommen.Woo bekräftigte den Willen Südkoreas zur Vertiefung der Beziehungen zu China. Die Teilnahme der südkoreanischen Delegation an den chinesischen Siegesfeiern trotz schwieriger Rahmenbedingungen zeige den Willen zur Zusammenarbeit, erklärte Woo.Zhao ist die Nummer drei in der chinesischen Machthierarchie. Das Gespräch fand am Donnerstag (Ortszeit) in der Großen Halle des Volkes in Peking statt, wie Woos Büro mitteilte. Anlass des Besuchs waren die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges im chinesischen Widerstandskrieg gegen Japan.Bei dem Treffen äußerte Woo den Wunsch, dass die strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und China weiter reifen kann und vertieft wird.Zudem bat er erneut um die Teilnahme von Staatspräsident Xi Jinping am APEC-Gipfel im Oktober in Gyeongju. Ein Besuch Xis wäre aus seiner Sicht ein wichtiger Impuls, um die bilateralen Beziehungen auf eine höhere Stufe zu heben. Zugleich ersuchte Woo auch auf Ebene des chinesischen Volkskongresses um Unterstützung.