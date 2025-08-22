Südkorea, USA und Japan halten Mitte September Übung „Freedom Edge“ ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan halten übernächste Woche ihre trilaterale Multi-Domain-Übung „Freedom Edge“ ab.Die Übung „Freedom Edge 2025“ finde vom 15. bis 19. September in internationalen Gewässern südöstlich der Insel Jeju statt, teilte der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte am Freitag mit.Die drei Länder würden mit der Übung ihre Einsatzfähigkeiten in mehreren Bereichen, darunter Meer, Luft und Cyberraum, stärken und die Interoperabilität verbessern. Dadurch würden solide und stabile Kooperationsbeziehungen zwischen den drei Ländern aufrechterhalten, hieß es.Es handele sich um eine jährliche Übung, die darauf abziele, auf die Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu reagieren und Frieden und Stabilität in der Region zu wahren. Dabei würden internationale Gesetze und Regeln eingehalten, so der Generalstab weiter.Die Übung fand im Juni letzten Jahres zum ersten Mal statt.