SK Hynix behauptet Spitzenplatz im Weltmarkt für DRAM

Photo : YONHAP News

SK Hynix führt auch im zweiten Quartal den Weltmarkt für DRAM-Speicherchips an.Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia stieg der weltweite DRAM-Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 17,3 Prozent auf rund 30,9 Milliarden Dollar. Der Marktanteil von SK Hynix (nach Umsatz) erhöhte sich von 36,9 Prozent auf 39,5 Prozent. Damit lag das Unternehmen das zweite Quartal in Folge vor Samsung.Der Marktanteil von Samsung fiel im selben Zeitraum von 34,4 Prozent auf 33,3 Prozent. Der Abstand zwischen den beiden Konkurrenten vergrößerte sich damit von 2,5 auf 6,2 Prozentpunkte.Beim Umsatz kam SK Hynix im zweiten Quartal auf etwa 12,23 Milliarden Dollar, Samsung auf rund 10,3 Milliarden Dollar. Damit lag SK Hynix um mehr als 1,9 Milliarden Dollar vor Samsung. Im ersten Quartal hatte SK Hynix erstmals beim DRAM-Anteil vor Samsung gelegen.