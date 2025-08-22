Engere Beziehungen zwischen Nordkorea und China: Seoul hofft auf Effekt für Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Seoul hofft auf einen positiven Effekt engerer Beziehungen zwischen Nordkorea und China für eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Die Annäherung beider Staaten solle zur Förderung von Frieden und Stabilität beitragen, sagte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Chang Yoon-jeong, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Sie war um eine Bewertung des Treffens zwischen Kim Jong-un und Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag gebeten worden.In Seoul gibt es Sorge, weil Nordkorea und China in ihren Mitteilungen nach dem Gipfel nicht auf die Denuklearisierung eingingen. Dies wirft die Frage auf, ob sich Pekings Linie der „Nulltoleranz gegenüber nordkoreanischen Atomwaffen“ geändert haben könnte.In den Jahren 2018 und 2019 hatten sich beide Seiten viermal in China und einmal in Nordkorea zu Gipfelgesprächen getroffen. Nach jedem Treffen wurde das Ziel der Denuklearisierung ausdrücklich erwähnt.