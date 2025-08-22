Kospi kann vierten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag den vierten Handelstag in Folge zulegen können.Für den Kospi ging es um 0,13 Prozent auf 3.205,12 Zähler nach oben.Grund für den Anstieg war ein schwächelnder US-Arbeitsmarkt, der Hoffnung auf eine Zinssenkung im September schürte.Die Anleger würden nun auf den US-Arbeitsmarktbericht achten, der am Freitag veröffentlicht werde, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Jede Zahl, die eine weitere Einfrierung des Arbeitsmarkts nahelege, könne Sorgen vor einer Rezession in den USA wecken, sagte Lee weiter.