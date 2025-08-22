Nach Razzia in Hyundai-Werk: Trump betont gute Beziehungen mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Die jüngste Razzia in einem Batteriewerk von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution im Bundesstaat Georgia wird nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump die Beziehungen mit Südkorea nicht beeinträchtigen.Die Frage, ob er mit Spannungen in den bilateralen Beziehungen aufgrund der Festnahme und Inhaftierung vieler südkoreanischer Arbeiter im Zuge der Razzia rechne, vereinte Trump am Sonntag (Ortszeit). Die USA hätten sehr gute Beziehungen mit Südkorea.Sollte es in den USA keine Menschen geben, die sich mit Batterien auskennen, sollte man einige Arbeitskräfte ins Land holen. Sie sollten dafür eingesetzt werden, Arbeitskräfte in den USA für komplexe Tätigkeiten auszubilden, sei es die Herstellung von Batterien, Computern oder Schiffen, sagte Trump.Er kündigte an, dass Washington die gesamte Situation überprüfen werde. Er wies auf die Notwendigkeit des Personenaustauschs hin. Der Weg, Arbeitskräfte auszubilden, bestehe darin, in den betreffenden Bereichen kompetente Menschen zu holen, sie für eine gewisse Zeit bleibenzulassen und Hilfe zu bekommen.Diese Äußerungen werden als Ausdruck der Bereitschaft interpretiert, das Problem anzugehen, dass die US-Regierung trotz massiver Investitionszusagen koreanischer Unternehmen nicht genug Arbeitsvisa ausstellt.Er verstehe genau, was die Koreaner gesagt hätten. Daher werde er dies überprüfen, sagte Trump weiter.