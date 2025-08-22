Außenminister reist für Freilassung festgenommener Arbeiter in die USA

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun reist am Montag in die USA.Er wird dort die Verfahren zur Freilassung der in der Vorwoche bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde festgenommenen südkoreanischen Arbeiter zu Ende bringen.Laut einem Beamten des Außenministeriums wird Cho am Nachmittag nach Washington D.C. aufbrechen.Es wird erwartet, dass er mit US-Außenminister Marco Rubio und weiteren Beamten zusammentrifft, um die USA um deren Kooperation für den Abschluss der Verwaltungsverfahren für die Freilassung zu bitten.Cho bekundete am Samstag die Bereitschaft, bei Bedarf persönlich nach Washington zu reisen, um mit der US-Regierung über die Angelegenheit zu sprechen.Das Präsidialamt in Seoul teilte am Sonntag mit, dass die Verhandlungen mit den USA über die Freilassung der inhaftierten Landsleute abgeschlossen seien. Nach Abschluss der Verwaltungsverfahren werde eine Chartermaschine geschickt, um sie heimzuholen.