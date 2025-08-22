Verteidigungsminister Südkoreas und Japans führen heute in Seoul Gespräche

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back trifft am Montagnachmittag in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Gen Nakatani zu einem Gespräch zusammen.Nakatani kommt zur Teilnahme am Seouler Verteidigungsdialog (SDD) 2025 nach Südkorea.Das koreanisch-japanische Verteidigungsministertreffen findet 14 Monate nach der letzten Zusammenkunft im Juli letzten Jahres in Tokio statt. Zudem ist es das erste Mal seit 2015, dass ein japanischer Verteidigungsminister Südkorea besucht, und dass das bilaterale Verteidigungsministergespräch in Seoul stattfindet.Laut einem Beamten des Verteidigungsministeriums in Seoul werden beide Minister über die konsistente Förderung der bilateralen Sicherheitszusammenarbeit und der trilateralen Sicherheitskooperation mit den USA sprechen. Auch eine engere Kommunikation zwischen den Verteidigungsbehörden beider Länder soll ein Thema sein.