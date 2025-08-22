Zum Menü Zum Inhalt

Fußball: Südkorea gewinnt Freundschaftsspiel gegen USA mit 2:0

Write: 2025-09-08 12:06:41Update: 2025-09-08 14:31:26

Fußball: Südkorea gewinnt Freundschaftsspiel gegen USA mit 2:0

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat ein Freundschaftsspiel gegen die USA mit 2:0 gewonnen. 

Die Partie fand am Samstag (Ortszeit) im Sports Illustrated Stadium in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey statt.  

Kapitän Son Heung-min trug mit einem Tor und einer Torvorlage zum Sieg seiner Mannschaft bei. Er traf in der 18. Minute zur 1:0-Führung. In der 43. Minute bereitete er den Treffer zum 2:0 durch Lee Dong-gyeong vor. 

Der deutsch-koreanische Spieler Jens Castrop wurde in der 63. Minute eingewechselt und feierte damit sein Debüt für Südkorea in einem A-Länderspiel.

Südkorea wird in einem weiteren Freundschaftsspiel am Dienstag in Nashville im Bundesstaat Tennessee auf Mexiko treffen.
