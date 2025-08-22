MTV Video Music Awards: Rosés „APT.“ als Song des Jahres ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Rosé von Blackpink hat mit ihrem Hit „APT.“ einen bedeutenden Musikpreis in den USA gewonnen.Bei den MTV Video Music Awards 2025 wurde das mit Bruno Mars gesungene Lied als „Song des Jahres“ ausgezeichnet.Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Sängerin oder ein -sänger bei den MTV Video Music Awards den Preis für den Song des Jahres gewann.Bei der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in New York sagte Rosé, es sei unglaublich. Sie dankte Bruno Mars dafür, auf sie vertraut und ihr geholfen zu haben.Den Preis für den besten K-Pop gewann Lisa von Blackpink mit „Born Again“, ein Song, für den sie mit den Popstars Doja Cat und Raye zusammenarbeitete.