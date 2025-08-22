US-Grenz-Zar kündigt weitere Razzien gegen Einwanderer an

Photo : YONHAP News

Laut dem Leiter der nationalen Grenzsicherheit der USA wird es künftig mehr Großrazzien gegen Einwanderer wie die in der Vorwoche in einem Hyundai-Werk in Georgia geben.Die entsprechende Warnung sprach Tom Homan, der sogenannte „Grenz-Zar“, am Sonntag (Ortszeit) in einem CNN-Interview aus.Auf die Frage, ob es noch weitere ähnliche umfangreiche Razzien geben werde, antwortete er mit, die kurze Antwort laute „Ja“. Man werde mehr Kontrollen an Arbeitsplätzen durchführen.Illegale Einreisen ohne ordentliche Visa und die Beschäftigung von Ausländern, die sich unrechtmäßig im Land aufhalten, stellten Verbrechen dar, betonte er.