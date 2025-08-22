Ukraine: Nordkorea entsendet Spezialisten in russische Rüstungsunternehmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea entsendet laut einem ukrainischen Geheimdienst auch Arbeiter in russische Rüstungsunternehmen.Das sagte Vadym Skibitsky, stellvertretender Leiter des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, am Sonntag (Ortszeit) in einem Interview der Nachrichtenagentur Ukrinform. Die Äußerungen wurden angesichts der zunehmenden Zahl der ausländischen Mitarbeiter in Unternehmen der russischen Verteidigungsindustrie gemacht.Nordkorea wolle Tausende von Spezialisten nach Russland entsenden, damit sie Erfahrungen sammeln. Und zwar nicht nur im militärisch-industriellen Komplex, sondern auch zur Hilfe im Baugewerbe und anderen Industriezweigen, hieß es.Nordkoreanische Arbeiter würden zum Sammeln von Erfahrungen auch in Unternehmen geschickt, die Munition und Waffen, einschließlich Panzer und Drohnen, herstellen, hieß es weiter.