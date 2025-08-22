CNN: Trump will im Oktober zum APEC-Gipfel nach Südkorea reisen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump bereitet sich laut einem Medienbericht auf eine Reise nach Südkorea im Oktober vor, um am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teilzunehmen.Trump und seine Berater bereiteten sich in aller Stille auf die Reise zur Teilnahme am APEC-Gipfel vor, berichtete CNN am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf drei Beamte der Trump-Regierung. Das Treffen ist für Ende Oktober und Anfang November im südkoreanischen Gyeongju vorgesehen.Die Beamten erklärten, dass ernsthafte Diskussionen über ein bilaterales Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Rande des APEC-Treffens geführt worden seien. Konkrete Pläne gebe es jedoch noch nicht.Von besonderem Interesse ist, ob im Falle eines Südkorea-Besuchs von Trump Treffen mit Xi und auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zustande kommen würden. Es sei jedoch ungewiss, ob Kim teilnehmen werde. Daher schenke die US-Regierung einem eventuellen Treffen mit Xi mehr Aufmerksamkeit, so CNN.