Wirtschaft

Kospi legt fünften Handelstag in Folge zu

Write: 2025-09-08 16:48:14

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag den fünften Handelstag in Folge zugelegt.

Der Index rückte um 0,45 Prozent auf 3.219,59 Stellen vor.

Schwächer als erwartete Zahlen zum US-Arbeitsmarkt hätten Erwartungen geschürt, dass die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr den Leitzins senkt. Dies habe die Nachfrage nach riskanteren Anlagen trotz Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung steigen lassen, wurde Hwang Jun-ho von Sangsangin Investment & Securities Co. von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.
