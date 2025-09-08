Kospi legt fünften Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag den fünften Handelstag in Folge zugelegt.Der Index rückte um 0,45 Prozent auf 3.219,59 Stellen vor.Schwächer als erwartete Zahlen zum US-Arbeitsmarkt hätten Erwartungen geschürt, dass die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr den Leitzins senkt. Dies habe die Nachfrage nach riskanteren Anlagen trotz Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung steigen lassen, wurde Hwang Jun-ho von Sangsangin Investment & Securities Co. von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.