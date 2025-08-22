Parteichefs einig über Beratungsgremium zu Lebensunterhalt der Bevölkerung

Photo : YONHAP News

Die Vorsitzenden der Regierungspartei und der führenden Oppositionspartei haben vereinbart, ein Beratungsgremium zum Lebensunterhalt der Bevölkerung zu bilden.Die Vereinbarung gaben die Sprecher der Demokratischen Partei (DP) und der Partei Macht des Volks (PPP), Park Soo-hyun und Park Sung-hoon, am Montag im Anschluss an ein Treffen ihrer Parteichefs mit Präsident Lee Jae Myung im Präsidialamt bekannt. Lee hatte den DP-Chef Jung Chung-rae und den PPP-Chef Jang Dong-hyuk zu einer Mittagsrunde eingeladen.Jang habe die Bildung eines Konsultationsgremiums vorgeschlagen. Jung und Lee seien auf den Vorschlag eingegangen, betonte der PPP-Sprecher.Das Gremium wird nicht regelmäßig, sondern auf Vorschlag des Oppositionschefs tagen.Nach dem Mittagessen kam Präsident Lee zu einem Einzelgespräch mit dem PPP-Chef zusammen.