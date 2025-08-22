Nach Razzia: Südkorea bereitet Rückholung von Arbeitern aus Georgia vor

Photo : YONHAP News

Südkorea trifft Vorbereitungen für die Rückholung von Arbeitern, die im Zuge einer Razzia auf einer Baustelle in den USA festgenommen wurden.Die etwa 300 Arbeiter hatten beim Bau eines Batteriewerks eines südkoreanischen Gemeinschaftsunternehmens im US-Bundesstaat Georgia geholfen.Cho Ki-joong, Südkoreas Generalkonsul in Washington, sagte nach einem Besuch der Hafteinrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Folkston Reportern gegenüber, dass alle nach Südkorea zurückkehren wollten.Auf die Frage, ob ihnen eine fünfjährige Einreisebeschränkung drohen würde, antwortete Cho, dass dies nicht der Fall sei, da sie freiwillig ausreisen würden.Unterdessen brach auch Außenminister Cho Hyun wegen der Angelegenheit nach Washington auf. Er wird voraussichtlich seinen Amtskollegen Marco Rubio um eine Zusage dafür bitten, dass den festgenommenen Koreanern keine Nachteile wie etwa ein Verbot der Wiedereinreise drohen.