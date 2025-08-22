Razzia der US-Einwanderungsbehörde auch in Koreatown in Los Angeles

Photo : YONHAP News

Berichten zufolge hat die US-Einwanderungsbehörde kürzlich auch in Koreatown in Los Angeles eine Razzia durchgeführt.Laut der Stadt Los Angeles und lokalen Medien am Montag (Ortszeit) führte die Einwanderungsbehörde am Vormittag des 3. September eine Razzia in einem Autowaschzentrum in dem Viertel durch. Die Agenten nahmen fünf Mitarbeiter fest, die sich illegal im Land aufhalten.Koreaner waren zwar nicht direkt davon betroffen. Da über zehn schwer bewaffnete Agenten den Stadtteil stürmten, waren laut Berichten Koreaner in der Umgebung jedoch sehr erschrocken.Karen Bass, Bürgermeisterin von Los Angeles, äußerte in einer Erklärung, dass die Einwanderungsrazzia in Koreatown sehr besorgniserregend sei. Solche Razzien müssten umgehend eingestellt werden.Der Oberste Gerichtshof der USA entschied unterdessen am Montag (Ortszeit), dass die US-Einwanderungsbehörde verdachtsunabhängige Kontrollen von Migranten und Festnahmen in Los Angeles und weiteren Landesteilen fortsetzen darf. Damit wurde das von Gerichten unterer Instanz angeordnete vorläufige Verbot für solche Kontrollmaßnahmen aufgehoben.