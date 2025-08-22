Chinas Präsident gratuliert Nordkoreas Machthaber zum 77. Gründungstag

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine Glückwunschbotschaft zum 77. Jahrestag der Staatsgründung geschickt.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag, dem Jahrestag.Darin erklärte Xi die Bereitschaft zum Ausbau der Beziehungen. Es sei die konsequente und unerschütterliche strategische Politik der chinesischen Partei und Regierung, die chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen hervorragend zu beschützen, zu festigen und zu entwickeln.Xi brachte auch Kims Teilnahme an der Militärparade zum Siegestag Chinas in der Vorwoche zur Sprache. Er stellte fest, dass er und Kim gemeinsam einen Plan für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Parteien und beiden Ländern ausgearbeitet hätten.Der Volltext von Xis Botschaft wurde auf der Titelseite des Organs der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ veröffentlicht, eine Zeitung für die Einwohner in Nordkorea.Kim hatte letzte Woche erstmals seit fast sieben Jahren wieder China besucht. Beim bilateralen Gespräch am Donnerstag demonstrierten Xi und Kim den Willen zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Zwischenzeitlich war es zu einer Entfremdung aufgrund der Annäherung zwischen Pjöngjang und Moskau gekommen.