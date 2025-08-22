Billboard Hot 100: „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ verteidigt Spitzenposition

Photo : YONHAP News

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ steht weiter an der Spitze der US-Single-Charts Billboard Hot 100.Billboard schrieb am Montag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts, dass „Golden“ vor „Ordinary“ von Alex Warren und „Tears“ von Sabrina Carpenter die Spitze verteidigt habe.„Golden“ führt damit die vierte Woche die Billboard Hot 100 an.Einzig „Butter“ von BTS lag aus dem K-Pop-Genre länger als „Golden“ an der Spitze dieser Hitliste, und zwar zehn Wochen.In den dieswöchigen Hot 100-Charts sind wieder vier Songs aus „KPop Demon Hunters“ unter den ersten Zehn. „Your Idol“ rangierte auf Platz vier, „Soda Pop“ auf Platz fünf. „How It´s Done“ belegte den neunten Platz.Laut Billboard ist „KPop Demon Hunters“ der erste Soundtrack in der 67-jährigen Geschichte der Hot 100-Charts, der gleichzeitig mit vier Songs in den Top Ten vertreten ist.