Nach Abschluss von Zollverhandlungen: Südkorea und USA führen Arbeitsgespräche

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA nehmen im Nachgang zu ihren Ende Juli abgeschlossenen Zollverhandlungen Arbeitsgespräche auf.Eine südkoreanische Delegation kommt ab dem heutigen Dienstag in Washington mit Beamten des Büros des US-Handelsbeauftragten und des Handelsministeriums zu Gesprächen zusammen.Beide Länder hatten am 30. Juli ein Handelsabkommen geschlossen, das eine Senkung des Zollsatzes für Südkorea auf 15 Prozent vorsieht. Beim bilateralen Gipfel am 25. August wurde dessen Inhalt weitgehend bestätigt. Jedoch müssen noch Einzelheiten geklärt werden.Bei den Arbeitsgesprächen geht es vor allem um die konkrete Umsetzung von Südkoreas Zusage für ein Investitionspaket.Südkorea hatte angeboten, 150 Milliarden Dollar in den Schiffbau und 200 Milliarden Dollar in strategische Industrien wie die Halbleiterindustrie zu investieren.Davon sollen Direktinvestitionen etwa fünf Prozent ausmachen. Die übrige Summe soll nach Seouls Vorstellung durch eine indirekte Unterstützung von Investitionsprojekten in Form von Krediten und Garantien bereitgestellt werden.Laut Informationen fordern die USA jedoch mit Nachdruck Direktinvestitionen in von ihnen gewünschten Bereichen.Bei einem erfolgreichen Ausgang der Arbeitsgespräche werden die Ergebnisse voraussichtlich bei einer Beratung auf Ministerebene offiziell gemacht.