Südkorea will mit USA über Verbesserungen von Visumsystem sprechen

Photo : YONHAP News

Südkorea will mit den USA konkret über Verbesserungen ihres Visumsystems beraten.Anlass sind Hunderte Festnahmen auf der Baustelle eines koreanischen Batteriewerks im US-Bundesstaat Georgia in der Vorwoche.Die Regierung will zunächst die Gewährung eines Visakontingents für Südkoreaner beim H-1B-Visum, ein Arbeitsvisum für Fachkräfte, thematisieren.Chile und Singapur hatten 2003 im Zuge der Freihandelsgespräche erreicht, dass die USA jährlich jeweils 1.400 und 5.400 Landsleuten diese Visa ausstellen. Seitdem wurde diese Maßnahme für kein weiteres Land beschlossen. Südkorea will jedoch die USA überzeugen, indem es auf das hohe vereinbarte Investitionsvolumen hinweist.Getrennt davon will Seoul auch die Einführung eines Visaprogramms für Südkoreaner, ein E-4-Visum, besprechen.Australien hatte sich 2005 auf diese Weise jährlich 10.500 Visa (E-3-Visum) für seine Staatsbürger gesichert.Das Gesetz „Partner with Korea Act“ für die Schaffung des E-4-Visums wurde bereits beim US-Kongress eingebracht. Die Vorlage sieht die Erteilung von bis zu 15.000 Visa im Jahr vor.Erstmals wurde der Vorschlag im Jahr 2012 vorgebracht, bislang konnte der Gesetzentwurf hierzu die letzte Hürde im Kongress aber nicht nehmen.