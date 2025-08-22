Südkoreas Vereinigungsminister: Nordkorea bereitet offenbar Auftritt auf internationaler Bühne vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea bereitet sich nach Einschätzung von Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-young auf einen Auftritt auf der internationalen Bühne vor.Die Meinung äußerte Chung am Montag in einer Parlamentssitzung angesichts Informationen, nach denen Nordkorea einen Vizeaußenminister zur Ende September in New York beginnenden Generalversammlung der Vereinten Nationen entsenden wird.Nordkorea hatte von 2014 bis 2018 seinen Außenminister zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung entsandt. Seit 2019, als das Gipfeltreffen mit den USA in Hanoi ergebnislos beendet worden war, hatte der nordkoreanische UN-Botschafter, Kim Song, sein Land bei der Sitzung vertreten.Zu den innerkoreanischen Beziehungen sagte Chung, dass es erst Raum für einen Dialog zwischen Süd- und Nordkorea geben werde, wenn die von Nordkorea genannten Sicherheitsbedenken ausgeräumt würden. Aktuell sei ein baldiges Zustandekommen eines nordkoreanisch-US-amerikanischen Gipfeltreffens der Schlüssel dafür.