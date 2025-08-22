Chartermaschine für Rückholung festgenommener Arbeiter startet voraussichtlich morgen in die USA

Photo : YONHAP News

Voraussichtlich am Mittwoch wird eine Chartermaschine in Richtung USA starten, um bei einer Razzia gegen illegale Einwanderer festgenommene Arbeiter zurückzuholen.Die Fluggesellschaft Korean Air gab am Dienstag bekannt, dass möglicherweise am Mittwochvormittag eine Chartermaschine vom Typ B747-8i am Flughafen Incheon in Richtung des Internationalen Flughafens Hartsfield-Jackson Atlanta im Bundesstaat Georgia abheben wird.Die Maschine verfügt über 368 Sitzplätze und bietet genug Platz für alle festgenommenen Südkoreaner. Bei der Razzia in einem im Bau befindlichen gemeinsamen Batteriewerk von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution waren mehr als 300 Südkoreaner festgenommen worden.Der Einsatz der Chartermaschine soll etwa eine Milliarde Won oder 720.000 Dollar kosten. LG Energy Solution will sämtliche Kosten tragen.Auch das südkoreanische Außenministerium erklärte, dass die Kosten für die Rückholung von den betroffenen Unternehmen übernommen würden. Es sei daher keine Kostenrückerstattung oder Ausübung eines Regressanspruchs durch die Regierung erforderlich.