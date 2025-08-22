Nach Massenfestnahmen von Koreanern in USA: Präsident Lee will ähnlichen Vorfällen vorbeugen

Photo : YONHAP News

Nach der Festnahme von mehreren hundert Südkoreanern in den USA will sich Präsident Lee Jae Myung dafür einsetzen, dass es nicht erneut zu einem solchen Vorfall kommt.Er fühle sich als Präsident und Zuständiger für die Sicherheit der Bevölkerung sehr verantwortlich, sagte Lee zum Auftakt einer Kabinettssitzung am Dienstag.Die Regierung wolle in engen Beratungen mit den USA sinnvolle institutionelle Verbesserungen erreichen, damit sich ähnliche Vorfälle nicht wiederholen, hieß es.Er hoffe, dass es nie wieder zu ungerechten Übergriffen auf südkoreanische Staatsbürger und Unternehmen komme, die sich für die gemeinsame Entwicklung Südkoreas und der USA einsetzten.Lee rief die zuständigen Ministerien auf, sich um Verhandlungen mit den USA zu bemühen. Dadurch sollten auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens und des Geistes des Bündnisses wesentliche Ergebnisse erzielt werden.