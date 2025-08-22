Kospi legt sechsten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den sechsten Handelstag in Folge zugelegt.Mit dem Anstieg um 1,26 Prozent auf 3.260,05 Zähler wurde zudem ein neues Jahreshoch markiert.Die Rezessionssorgen, die nach der Bekanntgabe der US-Jobdaten aufgekommen seien, hätten etwas nachgelassen, was zu einem Anstieg des Kospi und von anderen asiatischen Börsen geführt habe, sagte Lee Jae-won von Shinhan Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.Eine Zinssenkung in den USA gelte fast als gewiss, außerdem würden Erwartungen für einen Kurswechsel in Südkorea bei der Steuerreform zur Aufwärtsdynamik an der Börse beitragen, hieß es weiter.