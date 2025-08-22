Sport Bogenschießen-WM: Südkoreas Recurve-Team nach Vorrunde in allen Wettbewerben in Führung

Bei der Weltmeisterschaft im Bogenschießen 2025 in Gwangju hat die südkoreanische Recurve-Mannschaft in der Vorrunde in allen Wettbewerben an der Spitze gelegen.



Am Dienstag, dem fünften Tag der WM, landete Südkorea im Recurve-Bogenschießen in den Einzel- und Teamwettbewerben der Frauen und Männer sowie im Mixed-Teamwettbewerb auf Platz eins.



Die Frauenmannschaft und das Mixed-Duo Kim Woo-jin und An San stellten zudem Weltrekorde auf. Das Frauenteam erneuerte mit 2.070 Punkten den von Südkorea bei einem Weltcup-Turnier 2018 aufgestellten bisherigen Weltrekord von 2.053 Punkten.



Kim und An übertrafen mit 1.393 Punkten den bei der WM 2019 von der südkoreanischen Paarung Kang Chae-young und Lee Woo-seok aufgestellten Rekord von 1.388 Punkten.



Die Endrunde findet von Mittwoch bis Freitag statt.