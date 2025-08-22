Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Bogenschießen-WM: Südkoreas Recurve-Team nach Vorrunde in allen Wettbewerben in Führung

Write: 2025-09-09 16:29:43Update: 2025-09-09 16:45:31

Bei der Weltmeisterschaft im Bogenschießen 2025 in Gwangju hat die südkoreanische Recurve-Mannschaft in der Vorrunde in allen Wettbewerben an der Spitze gelegen. 

Am Dienstag, dem fünften Tag der WM, landete Südkorea im Recurve-Bogenschießen in den Einzel- und Teamwettbewerben der Frauen und Männer sowie im Mixed-Teamwettbewerb auf Platz eins. 

Die Frauenmannschaft und das Mixed-Duo Kim Woo-jin und An San stellten zudem Weltrekorde auf. Das Frauenteam erneuerte mit 2.070 Punkten den von Südkorea bei einem Weltcup-Turnier 2018 aufgestellten bisherigen Weltrekord von 2.053 Punkten. 

Kim und An übertrafen mit 1.393 Punkten den bei der WM 2019 von der südkoreanischen Paarung Kang Chae-young und Lee Woo-seok aufgestellten Rekord von 1.388 Punkten.

Die Endrunde findet von Mittwoch bis Freitag statt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >