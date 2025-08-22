Nach Festnahmen von Koreanern: USA wollen Visumfrage klären

Photo : YONHAP News

Die USA bemühen sich darum, die Frage der Visabestimmungen für qualifizierte ausländische Arbeitskräfte zu klären.Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, angesichts Massenfestnahmen südkoreanischer Arbeiter bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde in der Vorwoche im Bundesstaat Georgia.Das Heimatschutzministerium und das Handelsministerium arbeiteten in dieser Angelegenheit zusammen, sagte sie am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse.Präsident Donald Trump habe am Sonntag erklärt, dass er sehr dankbar für ausländische Unternehmen und deren Investitionen in den USA sei. Er verstehe, dass diese Unternehmen hoch qualifizierte und ausgebildete Arbeitskräfte in die USA holen wollten, hieß es.Die Sprecherin betonte, der Präsident erwarte aber auch, dass diese ausländischen Arbeiter und Amerikaner zusammenarbeiten, um voneinander zu lernen. Das sei der Grund, warum er eine subtile und verantwortungsbewusste Haltung eingenommen habe.