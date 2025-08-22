Nach Abschluss von Handelsabkommen: Südkorea und USA führten erste Arbeitsgespräche

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihre Arbeitsgespräche über Folgemaßnahmen zu ihrem neuen Handelsabkommen beendet.Im Anschluss an die Gespräche in Washington reiste die Delegation bereits am Dienstag (Ortszeit) ab.Die Unterhändler waren am Montag mit Vertretern des US-Handelsministeriums und des Büros des Handelsbeauftragten zu Diskussionen zusammengekommen.Es war die erste Beratung auf Arbeitsebene zwischen beiden Ländern seit dem Treffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump am 25. August.Im Mittelpunkt stand laut Berichten, wie die von Südkorea zugesagten Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA konkret umgesetzt werden sollen. Südkorea hatte die Investitionen im Gegenzug für die Senkung des Zollsatzes von 25 auf 15 Prozent versprochen.Berichten zufolge konnten jedoch nicht alle Differenzen beseitigt werden.Kim Yong-bum, präsidialer Stabschef für Politik, sprach am Dienstag bei einer Veranstaltung des Klubs von Rundfunkjournalisten über die Frage. Er nannte dabei die Strukturen für Investitionen in den USA „problematisch“ und „festgefahren“.