Nordkoreas Machthaber will Status als Atommacht festigen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will den Status seines Landes als Atommacht festigen.Das kündigte Kim bei einer Zeremonie zum 77. Gründungstag der Demokratischen Volksrepublik Korea am Dienstag in der Mansudae-Kongresshalle in Pjöngjang an, wie die Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete.Der Aufbau eines mächtigen Landes in den letzten 77 Jahren seit dem Tag der Deklaration der Gründung eines neuen Koreas werde jetzt mit Stolz betrachtet, da der Staat einen außergewöhnlichen Status erreicht habe, sagte er in seiner Rede. Der Ausdruck bezieht sich offenbar auf die Stellung als Atommacht.Ganz gleich mit welchen Mitteln, könne niemand den gesicherten Status des Landes anfechten und dessen Sicherheit schaden. Keine Macht könne den starken Trend hin zu einer Ära des selbst geschaffenen Wohlstandes umkehren, erklärte Kim weiter.Mit diesen Bemerkungen machte er offenbar erneut deutlich, dass der Status als Atomwaffenstaat nicht aufgegeben werden soll.