Noch 50 Tage bis zum APEC-Gipfel: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Photo : YONHAP News

Bis zur Eröffnung des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) am 31. Oktober im südkoreanischen Gyeongju verbleiben noch 50 Tage.Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.Der Bau zentraler Einrichtungen, darunter der Tagungssaal, der Bankettsaal und das internationale Medienzentrum, befindet sich in der Endphase. Die Ausstellungshalle im Gyeongju Expo Park ist bereits zu 90 Prozent fertiggestellt. Dort soll Werbung für wichtige Industriebereiche gemacht werden, darunter Sekundärbatterien, Energie, Halbleiter, Auto und Biotechnologie.Große Hotels in der Region nahmen umfangreiche Umbauarbeiten vor, um 35 erstklassige Unterkünfte bereitzustellen. Das Außenministerium schloss die Zuweisung von Unterkünften an die jeweiligen Länder bereits ab.Die Stadt Gyeongju und die Provinz Nord-Gyeongsang teilten mit, dass im Umkreis von zehn Kilometern um den Tagungsort Unterkünfte zur Aufnahme von bis zu 30.000 Personen sichergestellt worden seien.Auch die Vorbereitungen für die Sicherheit bei dem Gipfel kommen voran. Provinzverwaltung, Polizei und Feuerwehr würden bereits verschiedene Übungen durchführen, darunter zum Umgang mit einer Krise wegen einer Infektionskrankheit, das Vorgehen im Falle von Bioterrorismus oder bei einem Flugzeugunglück.