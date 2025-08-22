USA drohen bei Niederlage vor Gericht Zollrückzahlungen in Milliardenhöhe

Photo : KBS News

Den USA drohen im Falle einer Niederlage vor Gericht hohe Zollrückzahlungen.Bis zu einer Billion Dollar müssten zurückerstattet werden, sollte es zu einer Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kommen.Diese Zahl habe Finanzminister Scott Bessent in Unterlagen für das Gericht genannt, die letzte Woche eingereicht wurden, wie CNBC am Dienstag (Ortszeit) berichtete.Die Schätzungen lägen zwischen 750 Milliarden und einer Billion Dollar.Der Sender ging davon aus, dass die Rückzahlungen Zölle beträfen, die seit der Bekanntmachung der Zollsätze für einzelne Länder am 2. April bis zum 24. August eingenommen wurden. Dabei handele es sich um etwa 72 Milliarden Dollar. Hinzu kämen Zölle, die bis Juni nächsten Jahres einkassiert würden.Bessent bat laut dem Bericht in dem Dokument um einen zügigen Prozess.Der Oberste Gerichtshof gab am Dienstag bekannt, dass der Fall wie von der Trump-Regierung gefordert zügig bearbeitet werde. Das Gericht setzte die erste mündliche Verhandlung für die erste Novemberwoche an.Die Zeitung „Wall Street Journal“ schrieb, dass noch dieses Jahr mit einem Urteil zu rechnen sei.