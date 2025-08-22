Erwerbstätigenzahl im August um 166.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Anstieg der Erwerbstätigenzahl in Südkorea ist den dritten Monat in Folge im 100.000er-Bereich geblieben.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im August 28,967 Millionen Menschen berufstätig. Dies sind 166.000 mehr als im Vorjahreszeitraum.Im verarbeitenden Gewerbe sank die Erwerbstätigenzahl um 61.000 Personen, und damit den 14. Monat in Folge. In der Baubranche ging es mit einem Rückgang von 132.000 den 16. Monat in Folge abwärts.Bei Menschen ab 60 Jahren stieg die Erwerbstätigenzahl um 401.000. In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren gab es dagegen 219.000 weniger Berufstätige.Die Arbeitslosenquote lag bei 2,0 Prozent.Die Erwerbsbevölkerung, die sowohl die Erwerbstätigen als auch die Arbeitslosen umfasst, betrug 29,559 Millionen.Die Zahl der Einwohner, die weder berufstätig sind noch nach Jobs suchen, kletterte um 73.000 auf 2,64 Millionen Menschen. Bei Menschen in ihren Dreißigern wurde in dieser Kategorie mit 328.000 der höchste August-Stand seit Einführung der Statistik im Jahr 2003 registriert.