Innerkoreanisches

Riesige Bierhalle in nordkoreanischer Grenzstadt Rason eröffnet

Write: 2025-09-10 11:58:35Update: 2025-09-10 14:00:48

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in der Stadt Rason an der Grenze zu Russland eine riesige Bierhalle eröffnet. 

Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV berichtete am 1. September, dass das „Tumangang Bierhaus“ neu gebaut und in Betrieb genommen worden sei.  

Auf den veröffentlichten Bildern ist zu sehen, dass es sich um ein zweistöckiges Gebäude handelt. Dort gibt es auch einen Raum für eine Zusammenkunft von mehreren Dutzend Personen. 

Laut dem Bericht werden dort verschiedene Biere, die in der Rason Ryongsong General Processing Factory hergestellt werden, angeboten. 

Die Eröffnung der Bierhalle wird auch als Maßnahme für die Anlockung russischer Touristen interpretiert. 

Über den Fluss Duman (Tumangang) führt bislang lediglich eine Eisenbahnbrücke, die Nordkorea und Russland miteinander verbindet. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte jedoch letzte Woche an, dass im kommenden Jahr eine Straßenbrücke eröffnet werde.
