UNESCO König-Sejong-Alphabetisierungspreis 2025 geht nach Senegal, Ecuador und Thailand

Photo : YONHAP News

Drei Organisationen in Senegal, Ecuador und Thailand haben den König-Sejong-Alphabetisierungspreis der UNESCO 2025 gewonnen.Die Preisverleihung fand am Montag (Ortszeit) im UNESCO-Sekretariat in Paris statt, wie das südkoreanische Kulturministerium mitteilte.Die UNESCO zeichnet jedes Jahr zum Weltalphabetisierungstag am 8. September Personen und Organisationen aus, die zur Bekämpfung des Analphabetismus beigetragen haben. Vergeben wird unter anderem der von Südkorea gestiftete und nach König Sejong, dem Erfinder der koreanischen Schrift Hangeul, benannte Preis, der 1989 eingeführt wurde.Dieses Jahr wurde die Direktion für Alphabetisierung und Nationalsprachen Senegals für ihr Alphabetisierungsprogramm für Sehbehinderte ausgezeichnet.Das Institut für Forschung, Bildung und Volksförderung Ecuadors wurde für seine Aktivitäten zur Verbesserung der digitalen Alphabetisierung von Kindern und Jugendlichen geehrt.Die Nationale Agentur für Wissenschafts- und Technologieentwicklung Thailands führte ein Programm zur Überbrückung der Kluft in der Alphabetisierung für Schüler mit Behinderungen ein, für das sie jetzt gewürdigt wurde.Das Kulturministerium will anlässlich des Hangeul-Tags am 9. Oktober Vertreter der ausgezeichneten Organisationen nach Südkorea einladen.