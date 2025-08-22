Chef des NATO-Militärausschusses bezeichnet Militärparade in Peking als „Show“

Photo : YONHAP News

Die jüngste Militärparade in Peking zum Siegestag Chinas ist nach Einschätzung des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Giuseppe Cavo Dragone, lediglich eine Show gewesen.Die Militärparade sei eine „Show“ und als Botschaft gedacht gewesen, dass China die Region anführen und sich gegen die „westliche Welt“ stellen wolle, sagte Dragone in einem Interview der Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag. Er kam nach Südkorea, um am Seouler Verteidigungsdialog (SDD) teilzunehmen.Die Zusammenkunft der Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands aus diesem Anlass bedeute nicht, dass es ein Militärbündnis gebe. Sie hätten keine Gemeinsamkeiten. Es gebe keine Standardisierung, keine Interoperabilität und nicht die gleichen Taktiken. Sie könnten nicht in einer Weise gemeinsam kämpfen, wie es die NATO nach 75 Jahren Training tue, betonte er.Der italienische Admiral fügte jedoch hinzu, dass die drei Länder voraussichtlich ihre diplomatischen oder wirtschaftlichen Verbindungen stärken könnten. Die Zusammenarbeit wie zum Beispiel bei einer Gaspipeline von Sibirien nach China könnte ihnen nutzen.