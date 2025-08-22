OpenAI Korea feiert Start

Photo : YONHAP News

OpenAI hat seinen ersten Standort in Südkorea eröffnet.OpenAI Korea ist für das US-Unternehmen die dritte Niederlassung in Asien und die zwölfte in der Welt.OpenAI werde Innovationen für die KI-Transformation in Südkoreas Industrie, Wissenschaft und Regierung gemeinsam gestalten, erklärte Jason Kwon, Chief Strategy Officer (CSO) der Firma, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Seoul.OpenAI war im Februar eine strategische Partnerschaft mit dem koreanischen IT-Unternehmen Kakao eingegangen, dem Betreiber des Messengerdiensts KakaoTalk. Die Firma bereitet die Integration ihres KI-Chabots ChatGPT ins Ökosystem von Kakao vor.Kwon teilte mit, dass eine Partnerschaft auf dem Niveau eines Rechenzentrums oder eine Partnerschaft mit SK oder Samsung Electronics bei Halbleitern und Hardware in Erwägung gezogen werde.Es wurde nicht bekannt gemacht, wer der Chef von OpenAI Korea ist.