Chartermaschine für Rückholung festgenommener Arbeiter in Richtung USA abgeflogen

Photo : YONHAP News

Eine Chartermaschine ist am Mittwoch gestartet, um bei einer Razzia in den USA festgenommene koreanische Arbeiter zurückzuholen.Bei der Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE auf der Baustelle eines gemeinsamen Batteriewerks von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution im Bundesstaat Georgia in der Vorwoche waren über 300 Südkoreaner festgenommen worden.Das Flugzeug vom Typ Boeing 747-8i von Korean Air hob heute um 10 Uhr am Flughafen Incheon in Richtung des Internationalen Flughafens Hartsfield-Jackson Atlanta in Georgia ab.Der Rückflug wird voraussichtlich gegen 14.30 Uhr am Mittwoch (Ortszeit) starten.Die japanische Zeitung „Mainichi Shimbun“ berichtete unterdessen am Mittwoch, dass auch drei bei der Razzia festgenommene japanische Staatsangehörige an Bord des Charterflugzeuges gehen würden. Die Zeitung zitierte einen Beamten des Außenministeriums in Tokio mit den entsprechenden Worten.