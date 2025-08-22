Fußball: Südkorea spielt in Freundschaftsspiel gegen Mexiko unentschieden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat in einem Freundschaftsspiel gegen Mexiko 2:2 unentschieden gespielt.In der Partie am Dienstag (Ortszeit) im Geodis Park in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee trafen Son Heung-min und Oh Hyeon-gyu in der zweiten Halbzeit für Südkorea.Der deutsch-koreanische Spieler Jens Castrop stand erstmals in der Startelf. Er war für die beiden Freundschaftsspiele in den USA erstmals für die südkoreanische Nationalmannschaft nominiert worden.Son kam nach der Halbzeitpause ins Spiel und wurde damit mit 136 Spielen Rekordnationalspieler.In der Liste der erfolgreichsten Torschützen in A-Länderspielen steht er an zweiter Stelle. Mit nun 53 Länderspieltoren verkürzte er den Rückstand auf Cha Bum-kun, der mit insgesamt 58 Toren Rekordtorschütze bleibt.Südkorea wird im Oktober in Seoul Freundschaftsspiele gegen Brasilien (10. Oktober) und Paraguay (14. Oktober) bestreiten.