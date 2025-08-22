Taiwan überholt bei monatlichen Exporten erstmals Südkorea

Photo : YONHAP News

Taiwan hat im August beim Wert der monatlichen Ausfuhren erstmals Südkorea übertroffen.Laut Berichten von Bloomberg und Reuters am Dienstag gab das taiwanesische Finanzministerium bekannt, dass die Ausfuhren im August um 34,1 Prozent zum Vorjahr auf 58,49 Milliarden Dollar gestiegen seien. Damit sei ein neues Allzeithoch markiert worden.Dies ist mehr als Südkoreas Exportvolumen von 58,4 Milliarden Dollar im letzten Monat.Aus dem taiwanesischen Finanzministerium verlautete, es sei das erste Mal, dass Taiwan bei den monatlichen Exporten vor Südkorea liege. Die KI-Nachfrage habe die Erwartungen noch einmal übertroffen.Die Exporte taiwanesischer Halbleiter und elektronischer Komponenten legten im August jeweils um 37,4 und 34,6 Prozent im Vorjahresvergleich zu.Der Handelsüberschuss des Inselstaates wuchs auf den Rekordstand von 16,83 Milliarden Dollar.Die taiwanesischen Ausfuhren in die USA kletterten im August um 65,2 Prozent zum Vorjahr auf einen neuen Rekordstand von 19,63 Milliarden Dollar. Demgegenüber schrumpften die koreanischen Lieferungen in die USA um zwölf Prozent.