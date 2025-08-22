Bogenschießen-WM: Südkoreas Recurve-Duo holt Silber im Mixed-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Bei der Weltmeisterschaft im Bogenschießen 2025 hat der Gastgeber Südkorea Silber im Mixed-Team-Wettbewerb mit dem Recurvebogen geholt.Das Finale am Mittwoch in Gwangju verloren An San und Kim Woo-jin mit 2:6 gegen das spanische Duo Elia Canales und Andrés Temiño.Damit endete Südkoreas Siegesserie im Recurve-Mixed-Wettbewerb. Seit der WM 2011 war der Sieg sieben Mal in Folge an Südkorea gegangen.Bronze ging an Japan. Im kleinen Finale wurde Deutschland mit 5:3 besiegt.Im Compound-Bogenschießen gingen die Wettkämpfe am Dienstag zu Ende, der Südkoreaner Choi Yong-hee konnte sich im Einzelwettkampf die Bronzemedaille sichern.