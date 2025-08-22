Kospi erklimmt neues Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch den siebten Handelstag in Folge zulegen und ein Rekordhoch markieren können.Der Hauptindex legte um 1,67 Prozent auf 3.314,53 Zähler zu.Zwischenzeitlich war der Kospi auf 3.317,77 Punkte gestiegen, den höchsten Stand in einem Tagesverlauf.Grund für den Optimismus an der Börse waren Erwartungen, dass Präsident Lee Jae Myung einen umstrittenen Vorschlag zur Besteuerung von Kapitalgewinnen zurückziehen könnte.Seine Position hierzu wird Lee voraussichtlich auf der Pressekonferenz am Donnerstag zu seinem 100. Tag im Amt darlegen. Nach den noch gültigen Plänen will er die Schwelle für die Einstufung als Großaktionär von fünf Milliarden auf eine Milliarde Won senken.Erwartungen für eine Änderung der Pläne für die Steuerreform seien der politische Hintergrund für die Rally, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.