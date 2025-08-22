Rückflug festgenommener Arbeiter startet voraussichtlich am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Die bei einer Razzia in den USA festgenommenen Südkoreaner werden wahrscheinlich am Donnerstag (Ortszeit) in Richtung Südkorea starten.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass angestrebt werde, am Donnerstagmittag Ortszeit, das heißt 1 Uhr am Freitag koreanischer Zeit, abzufliegen.Es würden 330 Personen an Bord gehen, darunter 14 Ausländer. Da sich ein Südkoreaner den Verbleib in den USA wünsche, würden insgesamt 316 südkoreanische Staatsangehörige zurückkehren, hieß es.Ursprünglich war vorgesehen, dass die Arbeiter schon am Mittwoch Ortszeit die USA verlassen können. Hierfür wurde eine freiwillige Ausreise vereinbart.Aufgrund gewisser Umstände aufseiten der USA kam es jedoch im letzten Moment noch zu einer Verzögerung.Die Arbeiter waren letzte Woche bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde auf der Baustelle eines koreanischen Batteriewerks im Bundesstaat Georgia festgenommen worden.